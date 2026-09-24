Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який не повернувся із Франції після відрядження, перебуває у столиці Австрії – Відні.

Про це повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач.

УП встановила, що у ніч на 14 вересня Кравченко виїхав за кордон службовим автомобілем під приводом відрядження на сесію ПАРЄ. Раніше повідомляли, що він сам його собі підписав. Уранці Кравченко опублікував відео із заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Дружина Кравченка Олександра покинула Україну раніше, 12 вересня. За даними ЗМІ, вона пішки перейшла кордон із Молдовою в пункті перетину “Паланка”. Наступного дня, як стверджують джерела УП у правоохоронних органах, жінка перетнула кордон із Румунією в пункті перетину “Леушені” автомобілем Mercedes.

Як стверджують джерела УП, Кравченко не купувала квитків на літак, а отже, до Австрії могла дістатись саме автомобілем. За даними ЗМІ, Кравченко також не купував авіаквитків із Польщі.

Доказом перебування колишнього гепрокурора у Відні в УП називають довідки із Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (Zentrales Melderegister, ZMR). Відповідно до них, в подружжя вказане однакове поточне основне місце проживання (Aktueller Hauptwohnsitz) – Jordangasse 7/12 1010 Wien. Це будівля в самому історичному центрі Відня біля палацу, зазначає ЗМІ.

“У Відні, схоже, Кравченко вдався до порушень. Адже за адресою, вказаною у документі з австрійського реєстру, розташовується не місце проживання колишнього українського генпрокурора, як цього вимагає закон… На такий крок Кравченко з дружиною могли піти для того, щоб приховати фактичне місце проживання у Відні. По-друге, реєстрація у Відні може свідчити, що Кравченко планує легалізуватися саме в австрійській столиці, яка, як відомо, не видає підозрюваних в Україні громадян”, – зазначає УП.

ЗМІ пояснює, що квартира №12 у будинку на Jordangasse, 7, – не житло, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH.

На сайті фірми вказано, що вона надає чотири послуги: доміциляцію, тобто юридичну адресу для австрійських ТОВ, секретарське обслуговування, управлінські послуги та продаж “полочних” компаній, уже зареєстрованих і готових до передання новому власнику.

За цією ж адресою зареєстровані щонайменше ще два десятки юридичних осіб. Серед них є структури реальних міжнародних компаній, як-от Duracell Austria GmbH чи KPLER GmbH, але більшість – маловідомі: Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions та інші.

-Нещодавно автор цього матеріалу, розмовляючи з одним впливовим посадовцем про австрійську долю українських можновладців, почув іронічне зауваження: “Ще трохи – і у Відні збереться цілий український уряд у вигнанні”, – пише Ткач.

Адже крім генерального прокурора, який, схоже, зовсім нещодавно зареєструвався у Відні, там уже мешкають колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, колишній народний депутат Андрій Холодов та багато інших “колишніх”, які здебільшого вимушено через війну або з метою уникнути покарання на роки застрягли в одному з найкращих міст Європи. В місті, де немає повітряних тривог, балістики, підозр від НАБУ та САП і необхідності вносити заставу. В місті, яке не видає підозрюваних Україні. Поки що.

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