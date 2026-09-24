Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що російський диктатор Путін був офіційно запрошений на саміт лідерів країн “Великої двадцятки”, який відбудеться у грудні цього року в Маямі.

Американці висловили сподівання, що кремлівський правитель зможе приїхати на зустріч очільників 20 найбільш економічно розвинених держав світу. Мовляв, для нього це можливість “поспілкуватися не лише з президентом Трампом, з яким в них було щось близько 10 телефонних розмов, але й з іншими світовими лідерами”.

Рубіо стверджує, що Вашингтон залишається “відкритим до діалогу” і “щоб вирішувати проблеми, потрібно зустрічатися з тими, з ким ви не згодні, або з тими, з ким маєте суперечності”.

У Кремлі вже встигли заявити, що вдячні американцям за запрошення і “будуть визначатися, після чого опрацюють це питання дипломатичними каналами”.

В Україні заявили, що це не новина

Так прокоментував це в Х заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

«О Боже! путіна запросили на саміт G20 у Маямі», — кричать багато панікерів. Але зачекайте хвилинку! Дозвольте нагадати: судячи з останніх п’яти самітів G20 (2021–2025), путіна щороку запрошували як члена G20 — членство як таке не скасовано — але особиста присутність путіна — це вже інша історія. Замість себе він здебільшого відправляв свою “говорящу голову” Лаврова, брав участь у режимі онлайн або відправляв якогось Орєшкіна зі свого апарату.



Хоча росія протягом усього цього часу залишалася офіційним запрошеним як член G20, путін пропускав усі очні саміти G20 з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну, відправляючи замість себе міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова на саміти 2023 року в Нью-Делі та 2024 року в Ріо-де-Жанейро.



Якщо путін візьме участь у саміті G20 2026 року в Маямі, це буде його перший очний саміт G20 з моменту початку вторгнення у 2022 році», — зазначив Кислиця в X.

Нагадаємо також, що Зеленський пропонує зустріч з очільником Кремля саме так, у Маямі на у саміті G20 2026.