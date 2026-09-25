Конфлікт у тролейбусі стався через зауваження 46-річного пасажира за нецензурні висловлювання компанії молодиків. Поліцейські оперативно встановили учасників події. 17-річного хлопця, який вистрілив із пневматичного пістолета та травмував чоловіка, слідчі затримали у процесуальному порядку.

Як пише Поліція Миколаївської області, подія сталася вчора, 24 вересня, близько 20:35 у тролейбусі, який курсував за маршрутом № 2. Про інцидент у громадському транспорті поліцію повідомив громадянин.

На місці події патрульні поліцейські та співробітники відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції встановили одного з учасників конфлікту – 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями обличчя.

Поліцейські з’ясували, що пасажир тролейбуса зробив зауваження групі молодих осіб, які між собою нецензурно висловлювалися у громадському транспорті. Після чого між чоловіком та одним із неповнолітніх виник словесний конфлікт із штовханиною, у ході якого пасажир дістав ніж та відігнав від себе хлопця. У подальшому компанія неповнолітніх вийшла із тролейбусу на зупинці громадського транспорту.

На наступній зупинці у тролейбус зайшов інший хлопець із вказаної компанії та здійснив не менше пʼяти пострілів у бік 46-річного чоловіка.

Після інциденту хлопець покинув місце злочину. Потерпілий від надання медичної допомоги відмовився.

Під час проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі за допомогою відеозаписів із камер відеонагляду, під’єднаних до системи «Безпечне місто», та з громадського транспорту, правоохоронці встановили особи учасників події та їх місцезнаходження.

Ними виявилися місцеві мешканці віком 15, 16 та 17 років.