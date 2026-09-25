Посол України у Великій Британії Валерій Залужний став першим українським дипломатом, який отримав почесний статус Freedom of the City of London – “міської свободи” Лондона, повідомляє посольство України у Великій Британії в п’ятницю, пише Iнтерфакс.

“Під час урочистої церемонії у Mansion House, офіційній резиденції Леді-мера Сіті Лондона, Валерій Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London. Церемонія відбулася за участю Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE”, – йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначають, що традиція надання статусу Freedom of the City of London бере початок у середньовіччі, вважається, що вона виникла у 1237 році.

“Це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною та символом особливого рівня українсько-британських відносин, сформованих у роки російсько-української війни. Висловлюємо щиру вдячність City of London Corporation та Леді-меру Сіті Лондона Дамі Сьюзен Ленглі за це визнання, а також за міцну дружбу й солідарність, які Лондон продовжує демонструвати Україні та її народу”, – наголосили у посольстві.