Вчора, 20 вересня, були розіграні нагороди Всеукраїнського турніру з фехтування на шаблях серед кадетів пам’яті Заслуженого тренера України Михайла Когута. На жаль, через складну ситуацію в країні, взяти участь у змаганнях змогли далеко не всі охочі. На доріжки Фехтувально-спортивного0 клубу “Ля Флєш” вийшли 23 спортсмени та 21 спортсменка з Києва, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного та Вишневого.

Про це повідомляють у Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Серед хлопців другий рік поспіль у фіналі турніру зустрілися одній ті самі шаблісти. І цього разу 15-річному Олександру Ляху з Миколаєва вдалося взяти в Юрія Кулеші реванш (15:12) за минулорічну поразку. Третю сходинку п’єдесталу розділили Едуард Недопас та Андрій Дембовський, які у своїх півфіналах поступилися відповідно Ляху і Кулеші – з однаковим рахунком (12:15).

Шабля, кадети (особисті)

І – Олександр Лях (Миколаїв)

ІІ – Юрій Кулеша (Київ)

ІІІ – Андрій Дембовський (Вишневе)

ІІІ – Едуард Недопас (Черкаси)

Тренери переможця Артем Скороход був нагороджений пам’ятною відзнакою Турніру М.Когута.

Фото ФФУ

Як повідомляло Інше ТВ, на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 29 серпня по 2 вересня у м. Чон Барі (Паттайя, Таїланд), МСУМК Олег Науменко здобув срібну медаль в чоловічій шпазі категорії В. А ЗМСУ Дмитро Серьоженко, МСУМК Олег Науменко та МСУМК Олексій Закусилов у командних змаганнях стали срібними призерами Кубку світу.