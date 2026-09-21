У росії не вмикали сирени повітряної тривоги та не надсилали жителям SMS-попередження під час масштабної атаки українських дронів на Московську область 20 вересня. Таким чином влада могла намагатися не допустити зниження явки на виборах до Держдуми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Слово і Діло».

Як відомо, у ніч на 20 вересня українські сили здійснили найбільшу з початку повномасштабної війни комбіновану ракетно-дронову атаку по стратегічних об’єктах у Московській області. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про нібито збиття понад 1600 українських безпілотників із 19 вересня, зокрема 450 на підступах до столиці.

Український Генштаб повідомив про ураження Московського нафтопереробного заводу «Газпром нефти» у районі Капотня. На підприємстві виникла масштабна пожежа, а також було пошкоджено кілька установок переробки нафти. За даними виробника дронів FirePoint, удари також припали на складський комплекс поблизу Софіно.

Російські чиновники визнали атаки щонайменше у 17 муніципалітетах Московської області. Водночас, як зазначає ISW, влада не оголошувала повітряну тривогу та не попереджала населення про загрозу ударів через SMS. При цьому мобільний зв’язок у регіоні обмежували — це один із заходів, який росія застосовує під час атак.

Жителі Московської області скаржилися, що сирени та повідомлення не вмикали навіть попри масштаб ударів. Російські воєнні блогери також критикували дії влади, заявляючи, що такі заходи підривають довіру населення.

В ISW вважають, що російська влада, ймовірно, поставила завдання забезпечити високу явку на виборах до Держдуми вище за безпеку населення. При цьому українські сили не завдавали навмисних ударів по виборчих дільницях чи іншій виборчій інфраструктурі.

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