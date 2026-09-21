У РФ підбито триденні підсумки виборів до держдуми.

За попередніми даними ЦВК РФ, “Єдина Росія” набирає 57,02%, КПРФ – 13,96%, ЛДПР – 9,34%, “Нові люди” – 7,98%, СР – 5,18% після обробки 23,39% протоколів. Таким чином, до держдуми дев’ятого скликання проходять п’ять партій, і всі вони підтримують війну проти України.

Як пише Астра, явка на триденні вибори (з 18 по 20 вересня) склала понад 56%, що вище, ніж на чотирьох парламентських кампаніях – 1993, 2003, 2016 та 2021 років.

Незалежний підрахунок щодо екзитполів за кордоном РФ показав лідерство партії «Нові люди».

У восьми регіонах РФ відбулися прямі вибори глав регіонів. У більшості з них перемогла чинна влада. Але з якими цифрами! Отже, просто для цікавості:

Тверська область – чинний голова Віталій Корольов, “Єдина Росія” (89,30%);

Ульянівська область – чинний голова Олексій Руських, КПРФ (75,88%);

Білгородська область – чинний голова Олександр Шуваєв, “Єдина Росія” (58,30%);

Тива – чинний голова Владислав Ховалиг, “Єдина Росія” (93,86%);

— Брянська область — ріо губернатора Єгор Ковальчук, «Єдина Росія» (71,15%);

Мордовія – чинний голова Артем Здунов, “Єдина Росія” (96,63%);

Пензенська область – чинний голова Олег Мельниченко, “Єдина Росія” (71,79%);

— Даних щодо Чечні поки що немає.

Окремо зазначено, що спікер держдуми Росії В’ячеслав Володін («Єдина Росія») набирає понад 94% на виборах по одномандатному округу в Саратовській області.