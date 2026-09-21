Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали:
особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб
танків – 12 361 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.
артилерійських систем – 50 142 (+75) од.
РСЗВ – 2 149 (+3) од.
засоби ППО – 1 662 (+3) од.
літаків– 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 151 861 (+516) од.
спеціальна техніка – 4 729 (+13) од.
Дані уточнюються.