Представники європейської розвідки попередили про ймовірне посилення російської агресії проти країн НАТО. Водночас оцінки щодо прямого нападу різняться, тож деякі посадовці застерігають від надмірного нагнітання, мовляв, це може зіграти на руку Кремлю, пише Кореспондент.

Глава чеської Служби безпеки та інформації BIS Міхал Коуделка заявив, що одним із можливих сценаріїв можуть стати обмежене вторгнення на територію НАТО, провокації під чужим прапором або масштабна кампанія впливу. За його словами, такий розвиток подій може відбутися вже “за місяці, а не роки”.

Водночас глава латвійської Служби державної безпеки Нормундс Межвітс заявив, що його відомство не бачить ознак неминучого нападу. За його словами, є ознаки підготовки Москви до більш рішучих дій у Європі, однак наразі незрозуміло, чи мовиться про конкретні плани, чи про частину ширшої стратегії дестабілізації.