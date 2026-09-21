Ворожі атаки по миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 21 вересня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed» та завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ). Пошкоджень та постраждалих немає.

Баштанський район

Вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду. Внаслідок атаки у с. Олександрівка пошкоджено паркан приватного будинку. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Парутине пошкоджено два трактори. Постраждалих немає.