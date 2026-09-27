«Ін’єкції краси» проти зморшок роблять препаратами ботулотоксину. Це та сама речовина, яку виробляє збудник ботулізму (Clostridium botulinum), тільки очищена й точно дозована. Сертифікований препарат належної якості, правильна доза, дотримання умов зберігання та введення кваліфікованим медичним працівником роблять процедуру безпечною. Підроблений або неякісний препарат, неправильне зберігання чи помилка в дозуванні можуть спричинити ятрогенний ботулізм, тобто отруєння, яке є смертельно небезпечним.

Цього року в Україні випадки ятрогенного ботулізму зареєстровано у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Різниця у вартості між процедурою у перевіреного надавача медичних послуг і «вигідною пропозицією» зазвичай становить близько тисячі гривень. Лікування ятрогенного ботулізму натомість вимагає госпіталізації, часто у відділення інтенсивної терапії, і введення протиботулінічної сироватки. Одна доза такої сироватки коштує платникам податків близько 230 000 гривень.

Що робити

Для ін’єкцій ботулотоксину звертайтеся до лікаря з відповідною кваліфікацією, який працює в закладі охорони здоров’я або як фізична особа-підприємець із ліцензією на медичну практику. Перед процедурою перевірте наявність ліцензії в надавача послуг.

Перевірте, чи зареєстрований препарат у Державному реєстрі лікарських засобів України. Перед ін’єкцією попросіть лікаря показати упаковку, назвати препарат і виробника, повідомити номер серії та строк придатності. Не обирайте процедуру лише за ціною: насамперед перевіряйте кваліфікацію лікаря, ліцензію надавача послуг та відомості про препарат.

Коли звертатися по допомогу

Якщо протягом кількох днів після ін’єкції ботулотоксину з’явилися двоїння в очах, опущення повік, утруднене ковтання чи мовлення, виражена слабкість у м’язах або відчуття нестачі повітря – негайно зверніться по медичну допомогу або телефонуйте 103. Обов’язково повідомте лікарям, яку процедуру і де саме вам робили – це допоможе врятувати життя та убезпечити інших людей від смертельної загрози. Не чекайте поки симптоми минуть самі: ботулізм може швидко прогресувати та призводити до дихальної недостатності. Своєчасне звернення по медичну допомогу є критично важливим для успішного лікування.

Як повідомляло Інше ТВ, Із січня по квітень 2026 року на ботулізм захворіли 12 дорослих людей у 6 областях.