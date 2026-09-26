У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Азові Ростовської області рф уразили потужності Азовського оптико-механічного заводу.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Фейсбуцi.

Зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п’яти виробничих будівлях.

Довідково. Підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.

Підприємство задіяне у виробництві продукції для потреб збройних сил рф.

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Далі буде!

Слава Україні!