Жіноча збірна України з тенісу у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг обіграла команду Італії та вперше в історії вийшла до фіналу турніру, передає УНН.

У першому одиночному поєдинку Ангеліна Калініна протистояла Тайрі Катеріні Грант

Українська тенісистка провела на корті майже півтори години. Протягом зустрічі Калініна виграла два гейми на подачі суперниці та відіграла єдиний брейк-поїнт Грант.

Загалом рахунок на користь українки – 2:0 (6:3, 6:4).

У другому одиночному поєдинку на корт вийшла Еліна Світоліна проти Жасмін Паоліні. Світоліна також здобула суху перемогу – 2:0 (6:2, 6:2).

Таким чином збірна України вперше вийшла до фіналу турніру, де завтра, 27 вересня, зіграє проти збірної Чехії.