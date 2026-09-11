Вучич заявив, що закон не зобов’язує його йти у відставку з посади президента республіки, але він зробить це за власним бажанням.

Він планує їздити по Сербії на власному автомобілі та орендованій вантажівці протягом останнього місяця виборчої кампанії, щоб мати змогу безпосередньо спілкуватися з людьми.

Про це пише сербський Blik.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що піде у відставку з посади президента одразу після повернення з Нью-Йорка — а саме 25 або 26 вересня.

Він заявив, що не хоче вступати у виборчу кампанію як президент республіки, а воліє робити це як звичайна людина, що керує власним автомобілем.

«Одразу після повернення з Нью-Йорка я подам у відставку. Не судіть надто суворо щодо дати — гадаю, це буде 25-те або 26-те [вересня] — саме тоді я піду у відставку, а потім розпочну кампанію як пересічний громадянин. Закон не вимагає цього від мене; це моє власне бажання. Я не хочу вести кампанію за посаду прем’єр-міністра, перебуваючи на посаді президента республіки. Жоден президент раніше цього не робив; усі вони вели кампанію, обіймаючи посаду президента, або навпаки — перебуваючи на посаді прем’єр-міністра. Я хочу стати першим; я хочу вийти до людей як звичайна людина і пересічний громадянин», — сказав Вучич на прес-конференції, де представляв заходи з підвищення рівня життя громадян.

Він додав, що протягом останнього місяця виборчої кампанії діятиме як «пересічний громадянин». «Я поїду на власному авто; також візьму невелику вантажівку — ми ж орендували таку? Це не величезна вантажівка, а невелика, щоб я міг звертатися до людей у ​​різних місцях; поїду сам, куди забажаю. Вирушаю без чіткого плану: приїду в село — скажу кілька слів людям; приїду в місто — теж скажу кілька слів, і так далі. Ось так — я щойно назвав вам і точні дати цієї поїздки», — сказав Вучич.

«На Генеральній Асамблеї ООН я говоритиму про важливість збереження миру та стабільності в регіоні»

Президент заявив, що на Генеральній Асамблеї ООН (ГА ООН) наприкінці вересня він говоритиме — серед іншого — про те, «наскільки важливо зберегти мир і стабільність у регіоні», зазначивши, що світовий порядок зруйновано і триває боротьба за новий устрій — процес, що несе в собі ризик виникнення різноманітних конфліктів.

«Доки зберігається така ситуація, вкрай важливо — особливо в нашому складному регіоні — підтримувати мир і стабільність. Фінансова система повинна мати значні «буфери» безпеки, а це дуже складне завдання. Тож легко не буде», — сказав Вучич.

Вучич зауважив, що світовий порядок, встановлений ще у 1945 році, зруйнувався, і зараз триває боротьба за новий устрій, який ще остаточно не сформувався.

«Цей новий порядок ще не встановлено ні у фундаментальному, ні у функціональному сенсі. Можна розгледіти обриси нового дихотомічного поділу світу — між Америкою, Китаєм та всіма іншими — поряд із численними регіональними чинниками та гравцями, які вже не мають колишньої сили, але водночас несуть у собі величезний конфліктний потенціал», — сказав Вучич.

Він додав, що цей конфліктний потенціал існує щодо всіх ключових питань — від мінеральних ресурсів, рідкісних металів, нафти й газу до територій та всього іншого.

Надія на завершення принаймні одного глобального конфлікту

Вучич висловив сподівання, що принаймні один зі світових конфліктів може завершитися, хоча й визнав, що це буде непросто.

«Я вважаю, що після російських виборів 20 вересня відбудуться тристоронні переговори в третій країні — ймовірно, наприкінці вересня або на початку жовтня, — але не на найвищому рівні, а на рівні нижчої ланки. Цілком можливо, що представники Росії, України та США зустрінуться в одній із арабських країн, щоб розпочати обговорення на робочому рівні. А щодо того, коли і як усе це закінчиться — відомо лише Богу», — заявив Вучич.

Говорячи про конфлікт на Близькому Сході, Вучич зазначив, що він поширюється далі й спричиняє дедалі серйозніші проблеми.

«Щодо відносин між США та Іраном: оптимізм згасає з кожним днем, проблеми накопичуються, а конфлікт продовжує розширюватися. Крім того, заклик Саудівської Аравії до Пакистану, Туреччини та інших країн втрутитися в ситуацію й виступити проти хуситів призводить до ескалації конфлікту та поглиблення розколу в мусульманському світі», — сказав Вучич.