​За перші вісім місяців 2026 року європейські країни сплатили Росії 7,28 млрд євро за скраплений природний газ з арктичного проєкту “Ямал СПГ”, перевершивши показник за весь минулий рік.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані аналітиків Kpler та організації Urgewald, пише ЛБ.

З січня по серпень порти ЄС прийняли 156 танкерів (11,39 млн тонн) – це 88,9% від усього експорту “Ямал СПГ”. Основними покупцями стали Франція (4,4 млн тонн), Бельгія (3 млн тонн), Іспанія (2,7 млн тонн) та Нідерланди (1,1 млн тонн).

Зростання імпорту пояснюють намаганням компаній максимально використати діючі довгострокові контракти до 1 січня 2027 року, коли набере чинності повна заборона ЄС на російський СПГ. Крім того, на суму вплинули високі ціни на газ та конфлікт на Близькому Сході, що порушив маршрути через Ормузьку протоку.

При цьому 72% усіх постачань “Ямал СПГ” забезпечують судна двох європейських компаній – шотландської Seapeak та грецької Dynagas.