Було експортовано 380 тис. тонн зернових, 94 тис. тонн олійних культур, 97 тис. тонн склала олія, а 60 тис. тонн – шрот.

Це близько 40% від обсягів, які могли б експортуватися за умови повноцінної роботи логістики.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Для порівняння, у серпні альтернативними маршрутами вдалося вивезти 33% необхідного обсягу.

«У вересні альтернативна логістика працює краще, ніж у серпні, однак ми все ще експортуємо лише близько 40% від того обсягу, який могли б забезпечувати за повноцінної роботи логістики. Тому наше завдання – одночасно розширювати альтернативні маршрути, підтримувати агровиробників із фінансуванням та тимчасовим зберіганням урожаю і працювати над відновленням повноцінного експорту через морські порти», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Паралельно Мінагрополітики посилює інструменти підтримки агровиробників.

Темпи кредитування також зростають: у середньому аграрії залучають додатково 3,5 млрд грн на тиждень. За збереження такої динаміки це може становити близько 15 млрд грн на місяць і до 60 млрд грн до кінця року.

Водночас для проведення осінньої посівної кампанії агровиробникам, за оцінкою Мінагрополітики, необхідно залучити до 80 млрд грн.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна експортувала в серпні лише близько 900 тисяч тонн агропродукції – це 30% від можливостей