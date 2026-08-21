За 1 по 18 серпня Україна експортувала 899,6 тисячі тонн агропродукції, що становить близько 31% від потенційного обсягу експорту за умов повноцінного доступу до логістики. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого онлайн-спілкування з представниками ЗМІ.

«Найбільше скорочення експорту припало на зернові культури. Їх було експортовано 522 тисячі тонн – лише близько 20% від потенційного обсягу. Водночас олійних культур експортовано 63 тисячі тонн, рослинних олій – 128 тисяч тонн, шротів – 86 тисяч тонн. Основна проблема зараз – логістика. По олійних культурах альтернативні маршрути більш-менш дозволяють забезпечувати необхідні обсяги експорту. Із зерновими ситуація складніша: за нинішньої вартості логістики їх експорт у багатьох випадках стає збитковим», – зазначив Тарас Висоцький.

Водночас, за його словами, попри атаки ворога на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання.Втім,через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов’язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси.

«Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», – підкреслив Тарас Висоцький.

Також не буде дефіциту гречки. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн. Ціна найближчим часом, імовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%.

Крім того, Міністр відзначив, що Україна має повний доступ до ринку ЄС для експорту кукурудзи: митних обмежень, які б стримували українські поставки, немає. Водночас у ЄС очікується скорочення власного виробництва кукурудзи, що може сформувати додатковий попит на українську продукцію. Головне – логістика. Близько 25 мільйонів тонн кукурудзи буде доступно до експорту, і цього достатньо, зокрема, щоб закрити дефіцит на ринку ЄС.