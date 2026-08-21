Спроба звільненого з посади міністра оборони України Михайла Федорова розширити політичну боротьбу з президентом Володимиром Зеленським, закликавши до виборів воєнного часу, схоже, мала зворотний ефект, пише Reuters.

Рішення Зеленського звільнити технічно підкованого та реформаторськи налаштованого міністра під час перестановки уряду в липні викликало протести в Києві та інших містах.



Багато протестувальників заявили, що звільнення популярного молодого міністра було погано аргументовано і може загрожувати воєнним зусиллям України проти Росії, і продовжували протести протягом усього літа з вимогою, щоб Зеленський поновив його на посаді.



Незважаючи на протести, у середу парламент затвердив нового міністра оборони, обраного Зеленським, і пізніше того ж дня на центральній площі Києва, де тисячі колись приєднувалися до рідкісних протестів воєнного часу, залишилося лише кілька десятків людей.

«Коли ми вийшли на протест, ми не прийшли з ідеєю, що вибори мають бути проведені», – сказала 22-річна Ірина Василяка агентству Reuters пізно в середу. «Ми тут не для цього були».

Федоров, який пізно вівторок попередив, що Україна стикається з кризою управління, вважається одним з небагатьох потенційних суперників, які претендують на владу Зеленського на п’ятому році війни, спричиненої вторгненням Росії у 2022 році.



Але опитування громадської думки показують незначний суспільний попит на вибори у воєнний час, коли російські авіаудари спустошують міста та села, сотні тисяч військових на фронті та мільйони співвітчизників живуть за кордоном або під окупацією.

Олена Прокопенко, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла, сказала, що Федоров був готовий представити себе як «державного діяча, політика нового покоління» після війни, але прорахувався.

«Цією заявою він фактично зіграв на найчутливіших больових точках українців», – сказала Прокопенко.

НЕМАЄ ВІДЧУТТЯ НАРОДУ?

Щоб Україна могла провести вибори воєнного часу, їй доведеться подолати низку перешкод.

Опитування, проведене 5 серпня Київським міжнародним інститутом соціології після початку профедорівських протестів, показало, що 57% українців хочуть, щоб вибори відбулися лише після закінчення бойових дій.

«Навіть посеред цих протестів люди не хотіли проводити вибори», — сказав виконавчий директор Антон Грушецький. «Чому Федоров цього не розумів, залишається відкритим питанням».

Оголошуючи про завершення протестів у середу, головний організатор і ветеран бойових дій Дмитро Козятинський сказав, що він «не може уявити», як проводити вибори, коли на фронті війська.

Це ознаменувало різкий поворот долі для Федорова, якому приписують ініціативу в проведенні жорстких реформ та застосуванні інноваційного підходу до боротьби з більшою російською армією.

Василяка та інші заявили, що приєдналися до протестів, бо хотіли, щоб влада відреагувала на занепокоєння громадськості щодо раптового звільнення Федорова.

Вони також виступили проти непопулярного військового головнокомандувача Олександра Сирського, якого Федоров звинуватив у блокуванні його роботи. Пізніше Зеленський замінив Сирського молодшим військовим реформатором.



Потім Федоров посилив тиск на Зеленського, відмовившись від будь-якої іншої ролі, окрім його старої, відхиливши пропозицію віце-прем’єр-міністра.

Однак його заклик до виборів напередодні затвердження парламентом наступника Євгена Хмари виглядав незграбним помилковим кроком, заявив Reuters один із опозиційних законодавців.

«Це демонструє, що (Федоров) не має почуття президента щодо країни», – сказав законодавець, який попросив залишитися анонімним, щоб обговорити делікатне політичне питання.

Прокопенко назвав крок Федорова «фальстартом», який може спалити його політичний капітал ще до того, як вибори реально зможуть бути проведені.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ВИЖИВ

Нещодавні протести стали черговим головним болем для Зеленського, чиє перебування на посаді у воєнний час позначено періодичними скандалами щодо ймовірної корупції або неефективного управління.

Голосування за Хмару, колишнього командира спецпідрозділів, у середу відбулося через кілька годин після того, як НАБУ розкрило інформацію про операцію проти заступниці ОП, яку Зеленський негайно звільнив. Вона заперечила будь-які правопорушення.

Тим не менш, рейтинг схвалення Зеленського залишається загалом стабільним на рівні близько 60%. Громадський моральний дух також підняла нещодавня успішна українська кампанія ударів по російській енергетичній інфраструктурі та логістиці.

«Люди головним чином довіряють йому, тому що він лідер воєнного часу, і вони кажуть: «Ми повинні об’єднатися під прапором, щоб боротися з російською агресією», – сказав соціолог Грушецький.

Він сказав, що українці хотіли б бачити при владі свіжі обличчя, включаючи солдатів та військових лідерів, що було б практично неможливо, якби голосування проводилося у воєнний час.

«Вибори без хороших кандидатів будуть менш легітимними в очах громадськості», – сказав Грушецький.