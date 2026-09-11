Під час закритого сніданку в Далласі в четвер делегати з ключових штатів, де точиться запекла політична боротьба, вітали віцепрезидента Джей Ді Венса вигуками «48», повідомляють четверо присутніх на заході осіб.

Розвиваючи думку, висловлену напередодні президентом Дональдом Трампом, Венс заявив присутнім, що вибори 2026 року стануть моментом рішучого вибору між республіканцями, які керуються здоровим глуздом, і «божевільними» з лівого табору. Про це розповіли учасники зустрічі, які погодилися говорити на умовах анонімності, оскільки захід був закритим, пише Politico.

У своєму виступі перед головною промовою на з’їзді, запланованою на вечір четверга, Венс попередив присутніх: якщо демократи повернуть собі контроль над Конгресом, вони скасують усі податкові пільги та економічні здобутки республіканців. На зустрічі були присутні законодавці-республіканці, партійні функціонери та делегати з’їзду з рідного штату Венса — Огайо, а також із Мічигану, Пенсильванії та Вісконсину.

«Ми повинні надати цим виборам загальнонаціонального масштабу, ми мусимо говорити про всі ті божевільні речі, які чинять демократи», — заявив Венс (згідно із записом, отриманим виданням POLITICO), попередивши, що перемога демократів «завалить американський народ розслідуваннями та нісенітницями на найближчі два роки».

Венс, який у разі обрання стане 48-м президентом США, отримав теплий прийом; серед законодавців-республіканців та учасників заходу явно відчувався інтерес до перспективи його участі у виборах 2028 року, хоча сам політик не згадував ані про ці перегони, ані про свої майбутні плани. Він також наголосив на низці досягнень Республіканської партії, спрямованих на підтримку американців із робітничого класу.

Раніше під час заходу, головним гостем якого був Венс, «віп» (партійний організатор) республіканців у Палаті представників Том Еммер (республіканець від штату Міннесота) зазначив у своїй промові, що для віцепрезидента «немає жодних меж — перед ним відкриті всі шляхи».

Венс приділив значну увагу виконавчим розпорядженням Трампа, спрямованим на зниження цін на рецептурні ліки, назвавши цю політику «питанням, яке має найбільшу підтримку серед широких верств населення».

Провідний соціолог команди Трампа Тоні Фабріціо протягом останнього року в низці приватних брифінгів для законодавців-республіканців та представників штабу Трампа наголошував: ініціативи щодо зниження цін на рецептурні ліки користуються величезною популярністю серед виборців, тому республіканцям варто більше зосереджуватися на цих заходах, намагаючись нейтралізувати критику з боку демократів щодо сфери охорони здоров’я. Трамп вирішив діяти самостійно, щоб скасувати угоди про режим найбільшого сприяння з ключовими виробниками ліків, після того як лідери Республіканської партії в Конгресі поставилися до цієї ідеї скептично, зважаючи на те, що це питання викликає значні розбіжності й давно є предметом суперечок серед республіканців традиційного спрямування.

Варто зазначити, що під час свого виступу на з’їзді Республіканської партії в середу ввечері Венс не згадав про обіцянку Трампа виплатити дивіденди в розмірі 5000 доларів кожному дорослому американцю — за умови, що республіканці отримають контроль над Палатою представників і Сенатом у листопаді. Утім, після виступу Трампа Венс захищав цю пропозицію в ефірі телеканалу Fox News і припустив, що для її реалізації можуть бути встановлені обмеження за рівнем доходу.

Офіс віцепрезидента не відповів на прохання про коментар щодо його заяв.

Також у четвер Венс має взяти участь у програмі «The Charlie Kirk Show» з нагоди річниці загибелі Кірка.

У середу на арені присутні вітали віцепрезидента вигуками та помахами рук, коли він займав своє місце поруч із міністром охорони здоров’я та соціальних служб Робертом Ф. Кеннеді-молодшим безпосередньо перед появою Трампа на з’їзді.