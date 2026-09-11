Зі складів хабів Міненерго за підтримки Нідерландського агентства з питань підприємництва передали 20 тонн енергетичного обладнання для Київщини, Чернігівщини та Миколаївщини.

Йдеться про генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання, повідомляє Міненергетики України.

Це обладнання забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати надійне функціонування життєво важливих служб під час російських атак та перебоїв з електропостачанням.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала від Данії енергетичного обладнання на понад 857 тисяч євро