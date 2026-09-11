Серпень став спільно найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі, свідчать офіційні дані ЄС, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

За даними Copernicus, підрозділу космічної програми ЄС, що займається спостереженням за Землею, минулого місяця середня температура у світі тимчасово піднялася на 1,65 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний рівень.

Єдиним іншим випадком, коли середньомісячна глобальна температура досягала такого рівня, був липень 2023 року.

У Copernicus заявили, що рекордні температури були спричинені “глобальним потеплінням через спалювання викопного палива” у поєднанні з підвищенням температури поверхні Тихого океану, пов’язаним із сильним кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

У поєднанні з рекордно високою глобальною температурою поверхні морів і найтеплішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі ці спостереження показують, як зміна клімату спричиняє екстремальні явища як в атмосфері, так і в океанах – сказала Саманта Берджесс, стратегічна керівниця з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди.

Надзвичайно спекотний серпень завершив рекордне європейське літо, позначене хвилями спеки, лісовими пожежами та посухами, тоді як викиди парникових газів, що нагрівають планету, у всьому світі продовжують зростати.

Минулого року глобальні викиди парникових газів унаслідок діяльності людини зросли на 0,7% і досягли рекордних 54 мільярдів тонн у CO₂-еквіваленті, повідомила в понеділок Європейська комісія. Такий щорічний рівень викидів, імовірно, закріпить потепління на рівні 1,5 градуса до кінця десятиліття.

Сполучені Штати очолили тенденцію до зростання, збільшивши свої кліматичні викиди на 2,2% у 2025 році.

У Китаї, найбільшому у світі забруднювачі клімату, викиди у 2025 році зросли на 0,1%, тоді як в Індії вони скоротилися на 0,2%. Викиди ЄС також зменшилися на 0,2% у 2025 році, повідомила Комісія.