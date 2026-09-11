Суд визнав винним народного депутата Олександра Юрченка в хабарництві й призначив йому 9 років позбавлення волі.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

Покарання у вигляді 9 років тюрми депутат отримав за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального кодексу України).

Також його визнали винним у зловживанні впливом (ст. 369-2 ККУ) — за це призначили ще 4 роки позбавлення волі. Але за цією статтею його звільнили від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

Крім того, Юрченка позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2020 році Національне антикорупційне бюро України викрило на великому хабарі помічника Юрченка. Самого депутата вважали причетним до злочинної схеми.

За даними правоохоронців, він попросив надати йому 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому — ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету.

Тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спершу відмовлялася підписати підозру депутатові, стверджуючи, що на це «недостатньо підстав», однак зрештою зробила це.

У зв’язку з обвинуваченнями Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуга Народу».

На справу депутата тоді реагував і президент Володимир Зеленський. Він казав, що «кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш».

«Я радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга Народу” завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов’язково сяде в тюрму», — говорив Зеленський.