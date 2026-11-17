Станом на 17 листопада намолочено 50,1 млн тонн зерна на площі 9,56 млн га (82,4% прогнозу). Середня врожайність становить 52,4 ц/га.

Зокрема, завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Збір основних культур:

пшениця – 26,3 млн тонн;

ячмінь – 6,6 млн тонн;

кукурудза – 16,3 млн тонн (56,2% прогнозованої площі);

соняшник – 10,9 млн тонн (94,1%);

соя – 3,3 млн тонн (95,2%);

ріпак – 3,9 млн тонн.

Загальний валовий збір олійних культур – 18,1 млн тонн.

Також аграрії зібрали:

гречки – 61 тис. тонн (97,8% прогнозу);

проса – 89,9 тис. тонн (94,9%).

Паралельно триває збирання цукрових буряків. Уже викопано 7,46 млн тонн із площі 145,5 тис. га, що становить 85,2% прогнозу.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 3 листопада українські аграрії намолотили 44,6 млн тонн зернових і зернобобових культур та зібрали 17,5 млн тонн олійних.