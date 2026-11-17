Станом на 17 листопада намолочено 50,1 млн тонн зерна на площі 9,56 млн га (82,4% прогнозу). Середня врожайність становить 52,4 ц/га.
Зокрема, завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Збір основних культур:
пшениця – 26,3 млн тонн;
ячмінь – 6,6 млн тонн;
кукурудза – 16,3 млн тонн (56,2% прогнозованої площі);
соняшник – 10,9 млн тонн (94,1%);
соя – 3,3 млн тонн (95,2%);
ріпак – 3,9 млн тонн.
Загальний валовий збір олійних культур – 18,1 млн тонн.
Також аграрії зібрали:
гречки – 61 тис. тонн (97,8% прогнозу);
проса – 89,9 тис. тонн (94,9%).
Паралельно триває збирання цукрових буряків. Уже викопано 7,46 млн тонн із площі 145,5 тис. га, що становить 85,2% прогнозу.
Як повідомляло Інше ТВ, станом на 3 листопада українські аграрії намолотили 44,6 млн тонн зернових і зернобобових культур та зібрали 17,5 млн тонн олійних.