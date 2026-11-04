Станом на 3 листопада українські аграрії намолотили 44,6 млн тонн зернових і зернобобових культур та зібрали 17,5 млн тонн олійних.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Загалом зернові та зернобобові зібрано на 8,7 млн га – це 75,1% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 51,2 ц/га.

Збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку повністю завершено.

Зокрема, намолочено:

пшениці – 26,3 млн тонн;

ячменю – 6,6 млн тонн;

гороху – 834,1 тис. тонн;

ріпаку – 3,9 млн тонн.

Триває збирання пізніх культур:

кукурудзи – 10,8 млн тонн (37,5% прогнозованих площ);

соняшнику – 10,3 млн тонн (88,7%);

сої – 3,2 млн тонн (92,9%);

гречки – 60,6 тис. тонн (95,9%);

проса – 89,9 тис. тонн (94,9%).

Також аграрії викопали понад 5 млн тонн цукрових буряків – 59,8% прогнозованих площ.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 27 жовтня українські аграрії зібрали 41,7 млн тонн зернових і зернобобових культур.