Станом на 3 листопада українські аграрії намолотили 44,6 млн тонн зернових і зернобобових культур та зібрали 17,5 млн тонн олійних.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.
Загалом зернові та зернобобові зібрано на 8,7 млн га – це 75,1% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 51,2 ц/га.
Збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку повністю завершено.
Зокрема, намолочено:
пшениці – 26,3 млн тонн;
ячменю – 6,6 млн тонн;
гороху – 834,1 тис. тонн;
ріпаку – 3,9 млн тонн.
Триває збирання пізніх культур:
кукурудзи – 10,8 млн тонн (37,5% прогнозованих площ);
соняшнику – 10,3 млн тонн (88,7%);
сої – 3,2 млн тонн (92,9%);
гречки – 60,6 тис. тонн (95,9%);
проса – 89,9 тис. тонн (94,9%).
Також аграрії викопали понад 5 млн тонн цукрових буряків – 59,8% прогнозованих площ.
Як повідомляло Інше ТВ, станом на 27 жовтня українські аграрії зібрали 41,7 млн тонн зернових і зернобобових культур.