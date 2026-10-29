Станом на 27 жовтня українські аграрії зібрали 41,7 млн тонн зернових і зернобобових культур. Обмолочено 8,3 млн га, або 72% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 50,2 ц/га.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Збір пізніх культур триває:

Соняшник – 9,8 млн тонн із 85% прогнозованих площ.

Кукурудза – 7,9 млн тонн, обмолочено 29% площ.

Соя – 3,2 млн тонн, зібрано 91% площ.

Цукрові буряки – 3,9 млн тонн, викопано 47% площ.

Гречка – 60,1 тис. тонн, зібрано 95% площ.

Просо – 89 тис. тонн, обмолочено 94% площ.

Загальний валовий збір соняшнику, сої та ріпаку сягнув 16,9 млн тонн.

Пшеницю, ячмінь, горох і ріпак уже зібрано повністю. Зокрема, намолочено 26,2 млн тонн пшениці, 6,6 млн тонн ячменю та 833,6 тис. тонн гороху.

Серед областей за площею збирання зернових лідирують:

Одеська – 1,26 млн га;

Дніпропетровська – 735,2 тис. га;

Миколаївська – 703,2 тис. га.

Найвищу середню врожайність зернових мають аграрії Сумщини – 69,8 ц/га. Також серед лідерів Хмельницька (69 ц/га), Чернівецька (64 ц/га) та Вінницька (63 ц/га) області.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 20 жовтня в Україні зібрали 39,1 млн тонн зернових і зернобобових культур.