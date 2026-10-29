Сьогодні у Стерлітамак, що у Башкортостані РФ, лунали вибухи після оголошеної повітряної тривоги, а місцеві жителі фіксували проліт дронів.

АТ “Башкирська содова компанія” – це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Компанія розташована в місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан). Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ “Росхім”, якому належить контрольний пакет акцій (57,43%).

При цьому компанія входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ. БСК забезпечує продукцією різні галузі, включаючи оборонний комплекс, виробляючи соляну кислоту, дихлоретан і є єдиним російським виробником терефталоілхлоріду. Це критично важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів (аналогів кевлару). З нього виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації.

Раніше БСК вже атакували 27 серпня.