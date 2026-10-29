Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 584 910 (+1 560) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 449 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 614 (+5)
Артилерійські системи: 51 699 (+25)
РСЗВ: 2 245 (+4)
Засоби ППО: 1 727
Літаки: 450 (+1)
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 036 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 587 409 (+1 614)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 010 (+272)
Спеціальна техніка: 4 860 (+1).
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.