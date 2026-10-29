У середу прем’єр-міністр Норвегії захищав факт проведення тристоронньої телефонної розмови за участі Володимира Путіна та президента Фінляндії. За його словами, мета розмови полягала в тому, щоб російський лідер почув не лише позицію США, а й погляди європейських країн.

Про це пише Reuters.

Розмова, що відбулася у вівторок між Володимиром Путіним, президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, порушила усталену серед західноєвропейських лідерів практику уникання прямих контактів із Кремлем. Цей крок викликав критику з боку союзників, зокрема прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.



Ця 90-хвилинна розмова відбулася напередодні зустрічі офіційних представників України та Росії, яка, як очікується, пройде наступного місяця в Абу-Дабі — це будуть перші особисті переговори між сторонами з лютого.

«Ми (зі Стуббом) зосередилися на майбутньому: що має статися, аби ця війна не тривала нескінченно, місяцями, поки гинуть люди… і поки знайти рішення стає дедалі важче», — розповів Стьоре в інтерв’ю суспільному мовнику NRK.

«Не думаю, що (Путін) змінить свою думку, але він чітко почув нашу позицію. Мене турбує, що деякі з цих меседжів можуть не доходити до нього, коли з ним спілкуються американці», — зазначив він.

За словами Стьоре, Норвегія прагне сприяти крокам із деескалації, таким як припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Росії та Україні, зупинка ударів по суднах, що перевозять українське зерно, а також проведення обмінів військовополоненими.



Відповідаючи на запитання, чи можливий мир без територіальних поступок з боку України, Стьоре сказав: «Сьогодні Росія контролює майже 20% (української території). Україна ніколи не підпише угоду, в якій визнає втрату своїх територій. Але чи зможе вона прийняти нинішню лінію фронту як реальність і як відправну точку — це вже інше питання».

«І головне питання полягає в тому, якими можуть бути гарантії безпеки для цієї країни (України) після укладення мирної угоди? Путін усвідомлює, що це — ключове питання».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розмова, яка відбулася у вівторок, не принесла нічого нового щодо конфлікту в Україні, а європейські країни просто прагнуть отримати роль у переговорному процесі.