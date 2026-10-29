Група Нафтогаз і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі.

Про це повідомив виконувач обовʼязків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

«Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій.

Документ створює рамку для залучення американських компаній, їх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі.

Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі. Американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати. Ми цінуємо партнерство з американським бізнесом і зацікавлені в спільних проєктах, які виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вдячні Державному департаменту США за сприйняття і розвиток бізнес-відносин.

Наступний крок – залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення нашої співпраці на конкретні інвестиційні проекти», – зазначив Федоренко.

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