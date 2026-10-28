Земля стає дедалі більше схожа на кулю — поверхня біля полюсів піднімається, а екватора опускається, — і цей процес прискорюється. Такого висновку дійшли вчені з Університету Аристотеля в Салоніках, проаналізувавши супутникові дані майже за два десятиліття.

Найімовірніше, ці зміни пов’язані зі стрімким таненням полярних льодів, пише «Європульс».

Наша планета ніколи не була ідеальною кулею: вона трохи сплюснута біля полюсів і трохи опукла у екватора. Але її форма не залишається незмінною. На неї впливають рухи земної кори, процеси в надрах та танення льоду. Тепер грецькі дослідники з’ясували, що екваторіальна опуклість зменшується, і з кожним десятиліттям це відбувається дедалі швидше.

Вчені використовували дані наземних станцій, які приймають сигнали глобальних супутникових навігаційних систем. Ці вимірювання дозволяють простежити, як поверхня у різних частинах Землі поступово піднімається чи опускається, навіть якщо зміщення настільки малі, що людина їх не помічає.

Розрахунки показали, що швидкість, з якою Земля стає менш сплюснутою, кожне десятиліття зростає приблизно на 0,4 міліметра на рік. За людськими мірками зміни мізерні: протягом року поверхня зміщується менше ніж на товщину олівцевої лінії. Проте спостереження майже за двадцять років дозволили побачити стійку тенденцію: форма планети змінюється дедалі швидше.

Почасти земна поверхня продовжує рухатися через процеси, що почалися ще після останнього льодовикового періоду. Але, за висновками дослідників, одними відлуннями далекого минулого нинішню швидкість змін не пояснити.

Найімовірніше, річ у тому, що Гренландія та Антарктида дедалі швидше втрачають лід. Це підтверджують спостереження супутникових місій GRACE та GRACE Follow-On – спільних проектів NASA та Німецького центру авіації та космонавтики. Тала вода надходить в океан і перерозподіляється, переміщаючись із полярних областей у нижчі широти. З цими змінами вчені і пов’язують підйом поверхні, що прискорюється, біля полюсів і її опускання у екватора.

Результати дослідження допомагають зрозуміти, як Земля реагує на втрату полярних льодів, через що змінюється не лише кількість льоду та розподіл води в океані, а й сама форма нашої планети. Такі знання необхідні, щоб відстежувати кліматичні зміни та розуміти, як вони впливатимуть на Землю у довгостроковій перспективі.

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