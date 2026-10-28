27 жовтня шаблісти та шаблістки визначили найсильніших в командній першості на Кубку України в Ужгороді. Перемогу, як серед чоловіків, так і серед жінок святкувала команда ЦСК ЗСУ, причому у чоловічих командах виступали й миколаївці.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України, передає Інше ТВ.

Так, миколаївські шаблісти Юрій Цап та Даніїл Скороход у складі команди ЦСК ЗСУ-1 – із «золотом», а Богдан Боговін у складі команди ЦСК ЗСУ – зі «сріблом».

Серед жіночих команд «срібло» здобула команда «Миколаїв-1» у складі Олександри Бондар, Вікторії Коротченко, Аліси Костіної та Анастасії Швець.

Як повідомляло Інше ТВ, Здобутки миколаївських шаблістів на Кубку України: Юрій Цап – із «золотом», Олександра Бондар і Вікторія Коротченко – з «бронзами» (ФОТО)