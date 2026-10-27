Вчора, 26 жовтня, стартував Кубок України з фехтування — перший всеукраїнський дорослий турнір сезону 2026/27. Змагання зберегли комплексний формат із трьома видами зброї й розіграшем 12 комплектів нагород, але після двох років проведення у столиці змінили локацію. Цьогоріч Кубок України приймає Ужгород, а саме спорткомплекс «Зінедін».

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, розпочався турнір з індивідуальних змагань шаблістів та шаблісток.

Найсильнішим за підсумками особистих змагань у чоловічій шаблі, які зібрали 42 учасники з Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина та Рівного, став Юрій Цап. 34-річний шабліст з Миколаєва, який завершив активні виступи й розпочав тренерську кар’єру, здолав в олімпійці п’ятьох суперників, перемагаючи з перевагою щонайменше чотири удари, а останні два поєдинки, й зокрема фінальний проти чинного чемпіона киянина Олексія Стаценка, виграв з рахунком 15:9. Таким чином вихованець Юрія Марченка вдруге у кар’єрі став володарем Кубка України в особистій першості з фехтування на шаблях.

Жіночі змагання зібрали 43 учасниці з Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина та Рівного. Третя сходинка п’єдесталу залишилася за Миколаєвом завдяки Олександрі Бондар та Вікторії Коротченко, які у своїх півфіналах поступилися одеситкам – Олені Кравацькій (8:15), яка здобула «срібло», і Аліні Комащук (7:15), яка стала переможницею, відповідно.

Фото Аліни Рапинець

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