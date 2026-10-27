До Дня української писемності та мови, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст називатиметься «Лист, який не закінчується».

Традицію започаткувала у 2000 році команда Українського Радіо задля єднання навколо мови. За ці роки радіодиктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців по всьому світові.



Суспільне Культура розповідає, що варто знати, щоб доєднатися до нього. Трансляцію та останні новини про Радіодиктант дивіться тут.

Коли початок радіодиктанту

У вівторок, 27 жовтня об 11:00.

Де слухати радіодиктант

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

у застосунках suspilne.radio та «Дія».

Де можна писати радіодиктант

Долучаючись до радіодиктанту, кожен та кожна відчуває себе частиною великої спільноти, незалежно від того, де перебуває. Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав’ярні чи книгарні.

До радіодиктанту щороку приєднуються книгарні, заклади культури, освітні центри та підприємства — тому варто стежити за новинами міста. Також можна самостійно організувати простір, запросивши доєднатися друзів чи колег. Часто до радіодиктанту долучаються і військові, перебуваючи близько до лінії фронту.

Утім, де б ви не перебували, пам’ятайте, що безпека понад усе: заздалегідь дізнайтеся інформацію про найближчі до локації укриття та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо з безпекових міркувань не зможете приєднатися, то можна написати пізніше — трансляція диктанту буде доступна на YouTube-каналі Українського радіо та всіх платформах Суспільного.

Хто написав текст для радіодиктанту

Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. У березні 2022 року Дронь приєднався до 125-ї окремої бригади територіальної оборони. За його словами, рішення вступити до війська було для нього цілком очевидним і не супроводжувалося внутрішніми ваганнями. Обирайте Суспільне як джерело новин в Google

Служив піхотинцем, брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Під час служби мав позивний «Давид», який обрав через біблійного царя Давида та особисте значення для нього Книги Псалмів.

Письменник Артур Дронь. Facebook/Артур Дронь

Творчість Дроня присвячена досвіду війни, дорослішанню покоління в умовах революцій і війни, особистим переживанням військової служби. Важливе місце в його текстах займають християнські мотиви та біблійна символіка.

Його тексти перекладали литовською, англійською, польською, італійською, фінською, норвезькою, білоруською, естонською, іспанською, французькою та іншими мовами, а також есперанто.

«Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо», — розповів Дронь.

Хто читатиме радіодиктант

Читатимуть текст Радіодиктанту в прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Артур Пройдаков починав працювати у державних закладах освіти у рідній Луганській області, пізніше на Сумщині в державній школі та в Києві в приватних школах. Він обрав вчителювання через захоплення українською мовою, попри те, що його виховували у російськомовній родині. У 2021 році він став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-змінотворців.

У 2025 році вийшла книга Артура Пройдакова «Ну хто так робить!? Як навчити дитину вчитися». У ній вчитель ділиться своїм досвідом роботи в неформальній освіті, який набув працюючи в дитячих оздоровчих таборах в Криму та Буковелі.

Вчитель Артур Пройдаков читатиме Радіодиктант національної єдності у 2026 році. Cуспільне

Співачка, модель і засновниця проєкту аудіокнижок UnderBooks Даша Астаф’єва розповіла, що стати голосом Радіодиктанту для неї — велика честь і здійснення мрії. За її словами, цьогорічний текст зачепить кожного, незалежно від віку чи професії.

«Я готуюсь. Намагаюсь не зачитати текст до дірок, щоб він був живий в ефірі і такий же цікавий слухачам, як він цікавий мені», — поділилася засновниця проєкту UnderBooks.

Вона додала, що сама пише диктанти вже три роки поспіль і залучає до цієї традиції свою родину та друзів.

Слухачам співачка порадила прочитати «Тигролови», «Сад Гетсиманський» та «Перехресні стежки», а також придивитися до спадщини Лесі Українки.

Даша Астаф’єва читатиме Радіодиктант національної єдності у 2026 році. Фото надано з особистого архіву Даші Астафʼєвої

Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.