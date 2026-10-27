Податкова служба Миколаївщини в межах системної роботи вживає заходи контролю, спрямовані на виявлення та припинення діяльності нелегальних автозаправних станцій.

Під час фактичної перевірки однієї з АЗС на території Миколаївської області, проведеної фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, встановлено факт продажу пального без чинної ліцензії.

Така діяльність порушує вимоги законодавства, яке регулює обіг і реалізацію пального, зокрема Закону України № 3817-IX. Крім того, під час перевірки виявлено порушення Податкового кодексу України та законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (Закону України № 265/95-ВР).

За результатами перевірки буде складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статей 155¹ та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до суб’єкта господарювання буде застосовано штрафні санкції у сумі понад 3,9 млн гривень.

Податківці провели з представниками суб’єкта господарювання роз’яснювальну роботу та наголосили на необхідності дотримання вимог законодавства і отримання відповідної ліцензії для подальшої реалізації пального.

Чому важливо працювати легально?

Продаж пального без необхідних дозвільних документів завдає шкоди державному бюджету, створює нерівні умови конкуренції та ставить у невигідне становище підприємців, які працюють відповідно до законодавства.

Особливо важливо не допускати таких порушень в умовах воєнного стану, коли стабільні надходження до бюджету мають важливе значення для фінансування потреб держави.

ГУ ДПС у Миколаївській області наголошує: суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж пального, повинні мати чинну ліцензію, належним чином проводити розрахункові операції та виконувати вимоги податкового законодавства.

Водночас податкова служба здійснює податковий контроль з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Дотримання законодавства – це не лише обов’язок кожного підприємця, а й внесок у підтримку економіки України та забезпечення рівних умов для ведення бізнесу.

Довідково!

Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (із змінами та доповненнями).

Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями).

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями).