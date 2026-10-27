З 2 листопада у Миколаєві розпочнеться профілактичне хлорування водопровідних мереж.

Це пояснюється тим, що “на виході з очисних споруд вода відповідає встановленим стандартам, але дорогою до кранів вона проходить понад 1 200 км міських труб. Через стан мереж якість води в окремих контрольних точках погіршується”, – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Тому «Миколаївводоканал» проведе дезінфекцію, щоб убезпечити воду від шкідливих бактерій.

Що потрібно знати:

– Під час хлорування вода може мати різкий запах хлору. Це очікувано під час дезінфекції.

– Не пийте воду з-під крана та не використовуйте її для приготування їжі. Це обмеження діятиме протягом усього періоду промивання мереж.

– Для господарських потреб наберіть воду у відкриту ємність і залиште на 3–4 години, щоб хлор вивітрився.

– Прати, прибирати, мити посуд і користуватися туалетом можна.

Точна тривалість хлорування залежатиме від результатів лабораторних досліджень води в контрольних точках міста. Про завершення процедури «Миколаївводоканал» повідомить окремо у своїх соцмережах.

-Прошу поставитися до цих рекомендацій уважно та попередити рідних і близьких. Зараз потрібно дотримуватися цих правил, щоб після завершення дезінфекції ми могли безпечно користуватися водопровідною водою, – написав Сєнкевич.