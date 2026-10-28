У Telegram-чатах акаунти, прив’язані до номерів телефону Давида Арахамії, залишали коментарі, в яких його позиціонували як особу, здатну впливати на ключові кадрові призначення, зокрема у Верховному Суді та оборонній промисловості. Сам нардеп заперечує, що коментарі писав він.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Журналісти дослідили коментарі, які залишали у відкритих чатах профілі, пов’язані з українським та американським номерами телефону Давида Арахамії.

Зокрема, у жовтні 2021 року в обговоренні досьє новообраного голови Верховного Суду Всеволода Князєва (нині – відбуває строк ув’язнення за отримання хабаря) один із профілів залишив коментар: «Потрапив туди завдяки миколаївським зв’язкам з Арахамією. Розслідувачі хрінові».

У червні 2023 року в чаті одного з Telegram-каналів користувач із номером телефону Давида Арахамії залишив коментар, у якому переконує, що звільнення Юрія Гусєва з посади очільника «Укроборонпрому» – це хитрий хід голови фракції «Слуга народу», і попри перестановки, цей сектор він продовжує контролювати. Мовляв, і Гусєв, і його наступник – Герман Сметанін, і Олександр Камишін (на той час – міністр з питань стратегічних галузей промисловості), – близькі до Арахамії люди.

«Камишіна привів Арахамія, тому неважливо, хто буде керувати «Укроборонпромом», схоже, Арахамія просто переміщує свою людину на інший напрямок. Щодо кандидата, вангую, що кандидатом буде Герман Сметанін, він теж працює з Арахамією декілька років», – йдеться у коментарі.

Голова фракції «Слуга народу» заперечив, що залишав такі коментарі, і назвав їх «фейком».

Як повідомляло Інше ТВ, Копії документів ЦПК щодо можливого злочину Арахамії Офіс Генпрокурора спрямував до НАБУ