Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту, – підкреслили в “Азові”.



-Наші дрони системно контролюють рух на залізничних станціях у тилових районах забезпечення окупаційного угрупування на Донеччині: Волноваха, Дебальцеве, Ясинувата, а також Єнаківе та Довжанськ. Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту. Ні МВГ, ні засоби РЕБ не в змозі убезпечити логістичні шляхи окупаційного угруповання.

Завдяки вашим донатам та роботі фонду «Повернись живим», що передали 440 Starlink Mini, в результаті вогневого впливу з боку 1-го корпусу НГУ «Азов» було уражено понад 100 потягів, які здійснювали логістичні перевезення в інтересах противника.

Виведено з ладу локомотиви, цистерни з пальним та інше майно. Це дозволяє зірвати забезпечення противника на передовій та знищити його наступальний потенціал.