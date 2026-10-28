Пасажирам, які перебували на борту судна компанії Villa Vie Residences, несподівано наказали покинути корабель. Оператор круїзів повідомив, що через високі витрати на пальне змушений призупинити свою діяльність.

Проєкт позиціонувався як унікальна можливість провести пенсію або роки життя в морі, мандруючи світом. Головна ідея полягала в тому, що лайнер мав здійснити 3,5-річне навколосвітнє плавання, відвідавши понад 425 портів у 147 країнах. Пасажири купували каюти на роки (ціни варіювалися від $120 000 до $440 000 і більше за люкс) або орендували їх помісячно за кілька тисяч доларів. Програма включала харчування, басейни, бізнес-центр зі Starlink, фітнес і медичне обслуговування.

Багато пасажирів продали власне житло, щоб оселитися на борту судна Villa Vie Odyssey, яке у 2024 році вирушило в безстрокову навколосвітню подорож. Однак учора мешканцям повідомили, що вони повинні зійти на берег у Камбоджі, передає Independent.

У повідомленні для мешканців Villa Vie Odyssey, яке оприлюднив пасажир Ренді Кессінгем у своєму блозі «Residential Cruising», зазначається:

«На жаль, нам не вдалося забезпечити пальне, необхідне для продовження діяльності. У зв’язку з цим сьогодні вдень судно Odyssey переходить у режим тимчасового простою; екіпаж залишиться на борту для підтримання життєдіяльності судна та його основних систем».

«Усі мешканці повинні покинути судно сьогодні до 14:00».

«Ті, хто не встигне зібрати всі свої речі до моменту висадки, можуть узгодити з відділом обслуговування гостей (Guest Services) порядок повернення на борт за допомогою трансферних човнів, які курсуватимуть до 18:00 завтрашнього дня».

«Наразі це вся інформація, якою ми володіємо. Ми повідомлятимемо про подальші зміни в міру надходження нових даних».

Пасажирам було наказано зійти на берег учора до 14:00, поки судно перебувало в порту Камбоджі.

Наразі залишається незрозумілим, чи отримали пасажири допомогу з розміщенням, чи відновиться круїз у майбутньому і чи передбачено повернення коштів.

Сьогодні вранці компанія Villa Vie Residences підтвердила, що призупинила діяльність у Камбоджі, оскільки «працює над вирішенням проблеми надмірного зростання витрат на пальне, а також розглядає варіанти реструктуризації та рекапіталізації».

У заяві компанії йдеться про те, що вартість пального різко зросла в регіонах, де здійснювалися рейси.

За оцінками компанії, якщо раніше щомісячні витрати на пальне в перерахунку на одну каюту становили в середньому близько 1800 доларів (1350 фунтів стерлінгів), то останнім часом у деяких частинах Азії цей показник сягнув 6000–8000 доларів (4500–6000 фунтів стерлінгів).

У заяві зазначено: «Компанія не може просто перекласти таке значне зростання витрат на мешканців, а дефіцит коштів, що виник унаслідок цього, створив для нинішньої операційної моделі компанії фінансове навантаження, яке вона не в змозі витримати».

«Компанія співпрацює з мешканцями, щоб узгодити процес висадки на берег та знайти варіанти тимчасового проживання. У Villa Vie Residences розуміють, що це складний період, який вносить серйозні зміни в життя мешканців, членів екіпажу та співробітників; компанія докладає зусиль для підтримки всіх, кого торкнулася ця ситуація, у міру того, як розробляються подальші плани».

Виконавчий голова компанії Мікаель Петтерсон пов’язав зростання витрат на пальне з війною за участю Ірану.

Він зазначив: «З моменту початку конфлікту наприкінці лютого ми вжили суттєвих заходів для скорочення споживання пального, зокрема сповільнили темп подорожі та збільшили час перебування в портах».

«Однак цих заходів виявилося недостатньо, щоб компенсувати надзвичайне зростання вартості пального, і ми більше не можемо покривати операційні збитки, що виникли внаслідок цього. Перекласти повну суму додаткових витрат на мешканців — нереалістичне рішення. Зараз ми зосереджені на підтримці мешканців, екіпажу та співробітників, водночас працюючи над реструктуризацією та рекапіталізацією протягом наступних 60 днів. Ця робота триває, і остаточний результат поки що не гарантований».

У заяві також додається, що Villa Vie Residences продовжує розглядати можливі шляхи розвитку, проте наразі жодних угод щодо фінансування чи інших транзакцій не укладено.

Ця круїзна компанія вже не вперше опиняється в центрі суперечливих подій.

Запуск її лайнера, розрахованого на 970 пасажирів, було відкладено в жовтні 2024 року: через необхідність проведення термінових ремонтних робіт відправлення судна затрималося на чотири місяці.

Вартість повного права власності починається від 119 999 доларів (150 000 фунтів стерлінгів) одноразового внеску, до яких додаються щомісячні платежі в розмірі до 5 000 доларів (3 750 фунтів стерлінгів).