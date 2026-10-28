Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас понад 20% громадян вказали період лише у кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними соціологів, настрої громадян практично не змінилися порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося 8-16 жовтня.
Попри міжнародний тиск на Україну та кампанію терору проти цивільних, готовність терпіти війну не знизилася.
Структура відповідей опитаних українців виглядає так:
- 63% готові терпіти стільки, скільки буде необхідно;
- 21% говорять про коротший період (декілька місяців або пів року);
- 5% готові терпіти ще 1 рік;
- 11% не змогли визначитися з відповіддю.
Соціологи зазначили, що мешканці всіх регіонів України демонструють високу стійкість.
В Києві, попри постійний тиск на мешканців, переважна більшість також готова терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.