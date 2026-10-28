Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров 28 жовтня повідомив, що міжнародним партнерам надсилають повідомлення від його імені, намагаючись отримати інформацію стосовно переговорів, пише Кореспондент.

“На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах. У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори”, – попередив глава СЗР.

Він закликав не відповідати на такі повідомлення та не передавати жодної інформації, “якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту”.

Номер телефону, акаунт або електронну адресу Умєров порадив додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство країни або українських дипломатів.

“Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону”, – додав він.