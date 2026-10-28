Кабінет міністрів сьогодні, 28 жовтня, забезпечить Конотоп на Сумщині, який вже п’ятий день без світла через атаки рф, необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

“Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності”, – написав Корецький.

Прем’єр доручив Міненерго разом з Укренерго “терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті”.

“Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу”, – додав Корецький.