У перший день перемир’я в рамках гуманітарної операції в Олешках Херсонської області в Херсоні загинув прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Обертас.

Того дня він знімав обласний центр і супроводжував групу військових кореспондентів, які фіксували на камери перший день тиші в Херсоні.

Про це повідомив Інституту масової інформації прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти “Борисфен” Євген Воронецький.

Трагедія сталася на вулиці Європейській (колишня Суворова) близько 14:00.

“Під час зйомки Володимир зробив два кроки назад, щоб вибрати кращий ракурс, після чого пролунав вибух. Після поранення він був у свідомості, зателефонував мені й розповів, що сталося. Колеги швидко доставили його до лікарні, намагаючись при цьому зупинити кровотечу. Там він розповів лікарям, що сталося, але врятувати його не вдалося”, — розповів Воронецький.

За його словами, триває розслідування, проте вже зараз можна припустити, що Володимир наступив на міну невідомого типу, якими раніше росіяни закидали місто дистанційно.

“Можна сказати, що це був не “пряник” чи “пелюстка”, а щось потужніше, уламки якого полетіли вгору”, — пояснив він.

Військовий додав, що Володимир Обертас був керівником клубу військової частини, об’єднаного з пресгрупою бригади. До цього він служив оператором дрона, і знадобилося чимало зусиль, щоб переконати його перейти на посаду, яка не передбачала бойових вильотів.

Обертас зняв безліч відео не лише про бригаду “Борисфен”, а й про життя Херсона та окупованих Олешок, звідки він сам родом. Серед його робіт — і сумнозвісні кадри з дрона, на яких показано Олешки під окупацією. Надалі він хотів зняти велике відео про рідне місто.

“Він хотів додати звуки міста, щоб глядачі відчули ту ностальгію, яку він сам відчував до Олешок. Володимир проводив нам екскурсію містом, коли показував це відео. Показував, де він жив, де навчався. Розповідав, яким було місто до російської окупації. Казав, що готовий перепливти Дніпро, щоб зафіксувати, як його земляки виходять з міста. До цієї події він не дожив два дні. Для нас це дуже велика втрата”, — підкреслив Воронецький.

Володимир Обертас вступив до лав Сил оборони у 2022 році.