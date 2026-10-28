Мешканці населених пунктів у Херсонській області отримуватимуть гуманітарну допомогу щонайменше один раз на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Видання пише, що, згідно з умовами, підписаними обома сторонами, очікується, що Росія та Україна організують регулярне постачання гуманітарної допомоги та заходи з репатріації в населених пунктах Херсонщини.

Це станеться після проведення місії в Олешках і за сприяння та координації з боку президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що угода передбачає здійснення цих заходів за потреби, але не рідше одного разу на місяць.