Найширший льодовик планети тане «агресивніше», ніж прогнозувалося раніше, а це означає, що його вплив на підвищення рівня моря в глобальному масштабі може бути вдвічі більшим за поточні оцінки, згідно з новим дослідженням групи гляціологів.

Про це пише CNN.

Льодовик Туейтс у Західній Антарктиді, який прозвали льодовиком Судного дня через катастрофу, яку спричинив би його обвал, є величезним джокером, коли йдеться про прогнозування підвищення рівня моря в глобальному масштабі.

Льодовик розміром з Флориду, який розташований в одному з найменш доступних місць на Землі, відступає вже десятиліттями, і його танучий лід наразі сприяє близько 4% підвищенню рівня моря в глобальному масштабі.

Але механізми його відступу надзвичайно складні, що ускладнює точне планування його майбутнього.

Однак це життєво важливе завдання, оскільки Туейтс утримує достатньо води, щоб підняти рівень моря більш ніж на 60 см, якщо він обвалиться. Оскільки він також діє як пробка, що стримує величезний антарктичний льодовиковий щит, це зрештою може призвести до підвищення рівня моря приблизно на 3 метри, що спустошить прибережні громади від Маямі до Маніли.

Згідно з результатами дослідження, процеси танення в зоні, де льодовик торкається морського дна (так званій зоні контакту), прискорюють його «відрив» від великого підводного підвищення — хребта Мужіно (Mouginot Ridge). Існує 60-відсоткова ймовірність того, що до кінця століття лід повністю втратить опору на цей хребет. Після цього льодовик, найімовірніше, почне стрімко відступати по похилому корінному ложу в напрямку наступного великого підводного хребта.

Ці висновки свідчать про те, що наслідки можливого зникнення льодовика Туейтса, ймовірно, були недооцінені. Підвищення рівня моря на 1,2 дюйма (близько 3 см) може здатися незначним, проте цього достатньо, щоб суттєво посилити загрози для населення прибережних районів.

За словами Еріка Ріньо, одного з авторів звіту та професора наук про систему Землі в Каліфорнійському університеті в Ірвайні, отримані результати «вказують на вищий ризик затоплення прибережних територій у найближчі десятиліття, ніж передбачалося раніше».