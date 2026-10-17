Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology постачає Росії обладнання для безпілотників “Герань” і “Гербера”.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Кореспондент The Insider в Україні вивчив mesh-модем Xingkai Tech, виявлений у безпілотнику «Гербера», і (видаючи себе за російського військового постачальника) отримав докази, що цей китайський виробник готовий усвідомлено продавати модеми заводу в Алабузі, причому низка банків Banks Bank і Bank Banks Bank сприяють таким продажам.

Мesh-мережі – найбільш практична технологія для управління російськими БПЛА великою дальністю над Україною. За допомогою цієї системи російські безпілотники можуть керуватися вручну та отримувати команди під час польоту, використовуючи «проріхи» в українській ППО. За оцінками The Insider, Xingkai Tech займає близько половини ринку потужних mesh-модемів для Гербер і Гераней, тому постачання компанії вкрай важливі для російських виробників військової техніки.



У лютому 2026 року російська армія втратила можливість використати термінали Starlink для атак на Україну. Як альтернатива тепер використовуються безпілотники «Герані» та «Гербери», оснащені mesh-модемами з Китаю.

Типова тактика атаки «Геранями» та «Герберами» виглядає так: деякі з безпілотників, які летять ближче до кордону, підключаються до російських або білоруських ретрансляторів сигналу та передають його безпілотникам, які знаходяться глибше на території України. Кожен такий вузол має потужний mesh-модем.

При цьому значення «Гербер» зростає: вони значно дешевші за «Герані» і мають схожу (на звичайну, не реактивну «Герань») радіолокаційну сигнатуру. Завдяки цьому вони є хибними цілями для української ППО.

Вперше факт використання китайських модемів було підтверджено у 2024 році, коли українська військова розвідка (ГУР) повідомила, що модеми Xingkai Tech виявлені у «Герберах». Пізніше застосування модемів Xingkai Tech та роль «Гербер» у бойових діях 2026 року обговорювалися на великому проросійському ресурсі. Однак доказів того, що компанія-виробник Xingkai Tech добровільно, відкрито і безпосередньо постачає модеми до Алабуги, не було.

The Insider з’ясував, що Shenzhen Xingkai Technology (відома як Xingkai Tech) виставила рахунок за 30 модемів, які мали відправити до Владивостока.

Немаркований mesh-модем виробництва Xingkai Technology (The Insider визначив його модель XK F-359)



2026 року The Insider в Україні вивчив отриманий приватним порядком mesh-модем, виявлений в екземплярі модернізованого безпілотника «Гербера» з вертикальним стабілізатором. Такий варіант з’явився влітку цього року.

Потім розслідувач Nordsint, який видавав себе за російського військового постачальника, що базується в Алабузі, де виробляють «Герані» та «Гербери», отримав від виробника (Xingkai Tech) підтвердження, що ця модель доступна і що її єдиним виробником є ​​Xingkai Technology. Журналіст також отримав рахунок на постачання п’ятисот mesh-модемів (повністю ідентичних дослідженому в Україні) на суму приблизно $2,87 млн.

Як вони продаються

The Insider і Nordsint, видаючи себе за російського військового постачальника, зв’язалися з Xingkai Technology через офіційний обліковий запис компанії в WeChat і запросив комерційну пропозицію на модеми, «схожі» на зображений на фотографії з України. Розслідувачі під прикриттям заявили, що кінцевому користувачеві потрібна така ж версія модему — з ідентичним корпусом.

Співробітник компанії, що представився Джеком Цзяном, підтвердив, що ці модеми виробляє Xingkai Technology. Він надіслав посібник з експлуатації XK F-359. Раніше деякі джерела, зокрема портал ГУР «Війна та санкції», помилково ідентифікували модем як окрему, але схожу модель XK F-358.

Під приводом того, щоб переконатися, що кінцевий користувач отримає повністю ідентичний пристрій, розслідувачі попросили Цзяна зняти відео та фотографії модему на виробничому майданчику; той виконав прохання.

Модем, вивчений The Insider в Україні, виявився повністю ідентичним модему, описаному в посібнику та показаному на відео зі складу, і лише трохи відрізнявся від моделей в онлайн-каталозі Xingkai Technology. При цьому Цзян заявив, що в інших варіантах модему F-359 використовуються інші корпуси, але внутрішнє компонування залишається тим самим.

Після цього The Insider і Nordsint замовили 500 модемів з доставкою до Алабуги, де знаходиться завод, який виробляє більшу частину російських безпілотників великої дальності. У відповідь Цзян Цин («Джек Цзян») виставив рахунок на 19,5 млн юанів і запропонував «клієнту» сплатити його або в доларах США на рахунок Xingkai Tech у DBS Bank у Гонконгу, або у юанях на особистий рахунок Цзяна у китайському Ping An Bank.

Цзян також підтвердив, що повністю ідентичні модеми продаються через Shenzhen Sinosun Technology, але пристрій виробляє Xingkai Tech. У листуванні додатку Nordsint прямо повідомив, що кінцевий користувач – військове виробництво. Директор Xingkai Tech на це нічого не заперечив.