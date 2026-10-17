Дослідники застерігають, що супер-Ель-Ніньо може призвести до більш ніж 450 тисяч додаткових випадків смерті від спеки до лютого 2027 року. Цей прогноз був оприлюднений організацією Climate Impact Lab. Розрахунки охоплюють період з червня 2026 року по лютий 2027 року, пише Кореспондент.

Оцінка не включає смерті, спричинені глобальним потеплінням, а також жертви від посух, пожеж і повеней, які пов’язані з Ель-Ніньо. Тому реальні наслідки цього явища можуть бути значно більшими.

Впродовж найближчих шести місяців висока температура найбільше вразить Нігерію, Індонезію, Судан, Індію та Бразилію.

Пік Ель-Ніньо ще попереду, однак завдяки його неймовірній інтенсивності вчені називають його Ель-Ніньо “рівня Годзілли”.

За словами Майкла Грінстоуна, одного з засновників Climate Impact Lab та дослідника Чиказького університету, ситуація настільки критична, що вчені не могли зволікати з публікацією результатів.

Ель-Ніньо може також ускладнити ситуацію з продовольством. У серпні Всесвітня продовольча програма попередила, що наслідки цього явища можуть викликати гострий голод у близько 50 мільйонів людей та підвищити світові ціни на продукти харчування.

Дослідники вказують, що термінові заходи можуть знизити кількість смертей вже у 2026 році. Серед необхідних дій – удосконалення системи прогнозування спеки, створення охолоджувальних центрів, збільшення медичних бригад у спекотні періоди та додатковий захист людей, які працюють на відкритому повітрі.

На думку професора Імперського коледжу Лондона Фредеріке Отто, зміна клімату, викликана людською діяльністю, підсилює загрозу Ель-Ніньо. Поки триває спалювання викопного палива, температура продовжуватиме зростати, а наслідки екстремальної спеки стануть ще більш серйозними. Тому експерти закликають не лише реагувати на поточну загрозу, а й готуватися до тривалих змін клімату.

У Тихому океані формується безпрецедентно потужне Ель-Ніньо. За прогнозами британської метеослужби Met Office, температура поверхні океану може перевищити норму більш ніж на 3 °C, в той час як деякі оцінки допускають відхилення до 4 °C. Це явище може збільшити посухи та пожежі в Австралії, підвищити ризик повеней у Перу та Еквадорі, а також змінити погодні умови в Європі. Вчені також вважають, що 2027 рік може перевершити температурний рекорд 2024 року і стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Нагадаємо, що в найближчі шість місяців через ненормальну спеку, викликану Ель-Ніньйо (потепління води в Тихому океані), понад 450 тисяч осіб загинуть. Це вплине на багато країн по всьому світу – від Індонезії та Нігерії до США.