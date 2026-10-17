Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що нафтовий супертанкер підірвався на морській міні в Ормузькій протоці.

За даними Anadolu Agency, іранські військові повідомили, що після вибуху на судні почалася пожежа.

Понад 2 млн барелів нафти

За заявою ВМС КВІР, танкер перевозив понад 2 млн барелів сирої нафти та намагався пройти протокою. Повідомлення іранських військових поширило напівофіційне агентство Tasnim.

Oil Tanker explodes in Strait of Hormuz after hitting naval mine: IRGC Follow: https://t.co/GHI09iAGh2 https://t.co/jqst42w2vD — Press TV 🔻 (@PressTV) October 17, 2026

ВМС КВІР назвали судно «танкером-порушником» і стверджують, що воно вимкнуло навігаційні та радарні системи. Також там заявили, що танкер нібито намагався скористатися військовою підтримкою США для перевезення вантажів через протоку.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) також повідомило, що танкер був уражений невідомим снарядом за 68 морських миль на північний схід від міста Аль-Джубайль у Саудівській Аравії.

Скільки це в тоннах

Для переведення барелів нафти в тонни використовується середній коефіцієнт щільності, оскільки вага залежить від конкретної марки нафти (легка чи важка).

В середньому для сирої нафти 1 тонна становить приблизно 7,33 бареля.

Таким чином, 2 мільйони барелів нафти — це орієнтовно 272 850 тонн.