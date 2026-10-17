Деякі жіночі імена вважаються за кордоном дуже гарними в той час, як інші можуть розсмішити іноземців у різних країнах світу – річ у тому, що їхнє звучання нагадує мешканцям інших країн смішні слова рідною мовою.

Про це повідомляє “Апостроф”.

Світлана

Ім’я Світлана не рекомендується скорочувати у Японії та Італії. Оскільки ім’я Свєта японцям вимовити непросто, у них виходить щось на кшталт “субета”, що у Японії означає жінку з низькою соціальною відповідальністю. Водночас скорочена варіація імені – Лана не годиться для спілкування в Італії, оскільки в цій країні це слово означає “шерсть”.

Поліна

Ім’я, яке в Україні звучить нормально, в Італії може звучати безглуздо через омонімію слів “pallina”, що означає “м’ячик”, і “pollina”, що перекладається як “курячий послід”. Іспанцям це ім’я теж може здатися дивним, оскільки “pollino” іспанською означає “осел”.

Люда

Це ім’я викликає негативні асоціації у сербів і хорватів, тому що в перекладі воно означає “божевільна” або “дурниця”. До того ж мовою цих народів “луда купа” означає “божевільний дім”, що робить це ім’я ще менш привабливим.

Валя

Ця скорочена варіація імені Валентина може поставити її носійку у незручне становище в Іспанії. Вся річ у тому, що в цій країні слово “vale” означає “гаразд, добре” і часто вживається в телефонних та живих розмовах.

Які українські імена подобаються іноземцям

Деякі імена є універсальними й відрізняються лише варіаціями – вони можуть бути популярними як в Україні, так і в Європі, проте деякі з них особливо подобаються іноземцям.

Ганна

Це ім’я має давньогрецьке походження й означає “милість”, “милосердя”. Воно було поширене серед християнського населення у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. У Європі ім’я Ганна завоювало популярність завдяки своїй милозвучності та легкій вимові. Воно має різні варіації, такі як: Анна, Ганна, Аннах, Анечка, Анютка та інші. Люди з ім’ям Ганна зазвичай асоціюються з мудрістю, добротою та чутливістю. Вони можуть виявляти високу соціальну відповідальність та сильне почуття справедливості.

Катерина

Ім’я Катерина має грецьке походження та означає “чиста”. У Європі це ім’я також дуже популярне завдяки своїй милозвучності та аристократичному відтінку. У релігійній традиції Католицької церкви Катерина Олександрійська була захисницею цноти й мученицею, завдяки чому це ім’я стало особливо популярним у багатьох країнах. В Україні ім’я Катерина також популярне серед батьків, які обирають його для своїх дочок. Власниці цього імені часто описуються як творчі, розумні та талановиті. Вони мають сильний характер, а також привітні та товариські.

Софія

Це ім’я має грецьке походження та означає “мудрість”. Воно було особливо популярне у середньовічній Європі, де асоціювалося з мудрістю, знанням та інтелектом. В епоху Відродження, коли в Європі процвітало мистецтво, наука та філософія, ім’я Софія стало ще популярнішим. Наразі ім’я Софія продовжує залишатися популярним у багатьох країнах, у тому числі й в Україні. Люди з цим ім’ям часто описуються як інтелектуальні, розумні та творчі. Вони мають високі моральні якості, такі як доброта, співчуття і чутливість.