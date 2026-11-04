“Люди підтримують мої дії щодо Ірану, але, ймовірно, вони не були готові миритися з короткостроковими, початковими наслідками — необхідністю платити більше за бензин. Знаєте, я це розумію. Але я з цим не згоден. Що ж, прикро”, – так прокоментував Трамп результати проміжних виборів.



Трамп визнав, що війна з Іраном сприяла поразці республіканців, проте заявив, що знову пішов би на цей крок.

«Іран був одним із чинників, — зазначив він у коментарі для WSJ. — Я не переймаюся цим. Я вчинив правильно. Я зробив би це знову».

Він назвав зростання цін на нафту причиною політичних втрат республіканців, водночас наполягаючи на тому, що головною проблемою була відсутність його імені в бюлетенях.

«Найбільша проблема полягає в тому, що мене не було в бюлетенях».