Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Вибори у США майже завершились. Неочікувані сенсації. І що Демократи отримають більшість у Сенаті після перемоги в Огайо

Президент Трамп ще до початку виборів заявляв, що якщо результати виборів будуть поганими для республіканців, він може стати “містером Вето”, тобто накладатиме вето на всі рішення законодавців, якщо вони будуть підконтрольні демократам. Але сьогодні його позиція трохи змінилася.

“Я маю право накласти вето на все, але не хочу просто сидіти тут ще два роки, накладаючи вето на все підряд. Тож ми будемо співпрацювати з демократами, щоб переконатися, що у нашій країні все йде добре. Це дуже важливо”, — заявив Трамп.

Але у своїй соцмережі Truth Social він опублікував красномовне зображення — червону кепку з написом “ВЕТО”.